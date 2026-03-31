俳優の沢村一樹（58）が31日、都内で監督を務めるテレビ東京ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（4月1日スタート、水曜深夜0・30）の制作発表を行った。本作ではチーフ監督を務める。連続ドラマ初監督作品となる。人生初の彼氏ができた女性（菅井友香）が奇妙な三角関係に巻き込まれていく不倫ラブサスペンス。不倫が発覚し、水曜日だけ浮気を続けるいびつな関係を描く。出演者たちからは沢村のユニークな指示の一