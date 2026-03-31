森永製菓の「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」が、「Dole」とコラボレーション。4月14日より、「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」と「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」が期間限定で新発売となる。【画像】期間限定、「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」の「Dole」コラボビジュアル「Dole」ならではのフルーツのおいしさを、同社の人気ブランドで表現した。「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」は、バナナ・パイナップ