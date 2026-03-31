フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が２９日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日は、細川ふみえ、さとう珠緒、井上晴美をゲストに迎えた。細川は「ミスマガジン」グランプリをきっかけにデビュー。愛らしいルックスと抜群のスタイルで当時のグラビアブームを牽引した。テレビ東京系の伝説的な深夜番組「ギルガメッシュないと」にも出