◇インターリーグドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席は空振り三振に倒れた。0─1の6回1死、相手先発の2年目左腕・メシックとの3度目の対戦は2ボール2ストライクからの5球目、低めに沈むチェンジアップにバットが空を切り、三振に倒れた。初回の第1打席はメシックの2球目