タレントの紗栄子（39）が30日、Instagramを更新。ベッドの上での“無防備な姿”が印象的なグラビアオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】紗栄子の“無防備”セクシーショット（複数カット）これまでも、雑誌撮影時のオフショットや、家族で過ごすクリスマスの様子など、仕事やプライベートについてInstagramで発信してきた紗栄子。3月15日にはファッション雑誌「otona SWEET」の撮影で沖縄県を訪れたことを報告し