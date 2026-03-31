きょうは南西諸島から東北にかけて広く雨が降っていて、雨の降り方が強まっている所があります。午後も近畿から東北にかけて雨が降り、強風にも注意が必要です。【CGで見る】きょう31日(火)午後1時〜午後8時までの降水の予想シミュレーション局地的に雨脚強まる強風にも注意前線を伴った低気圧が発達しながら本州付近を進む見込みです。南西諸島から東北にかけて広く雨が降っていて、南西諸島では激しい雨や雷雨になっている所が