タレントの岡田結実（25）と武田真治（53）が31日、都内で行われた新アプリストア「あっぷアリーナ！」の発表会に出席した。岡田は2月4日に第1子出産を発表。「今、“マミーブレイン”中でして」と、産後の女性に見られる集中力、思考力の低下が生じていると明かし苦笑い。「記憶が飛びやすくなっている。日本語を忘れがちなんですけど、今日はそれを許していただけたら」と照れ笑いした。トークでは「心が動いた瞬間」を聞