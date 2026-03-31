ソファの上で背伸びをした大型犬が見せた思いがけない身のこなしが、「すごすぎる」とTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのちあちゃん・ひまわりちゃんと暮らしている「ちあとひまわり」さん。投稿から2.7万回以上再生され、「すごいｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：ソファで背伸びする大型犬→足を滑らせ『落ちる』かと思いきや…予想外だった『スマートすぎ