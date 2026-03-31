愛情を感じるわんこのお出迎えの様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で18万9000回再生を突破し、「これはたまらない」「愛おしい～」「最高の時間ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：深夜に帰宅し『さすがに犬のお出迎えはないかな』と思ったら…電気をつけた瞬間→『まさかの光景』】 深夜に帰宅したら… Instagramアカウント「going_mai_way42」の投稿主さんは