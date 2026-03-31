日本人ドライバーの角田裕毅が、マックス・フェルスタッペンが鈴鹿サーキットでのタイヤテストを欠場することになったため、その代役に指名された。レッドブル・レーシングは角田に王者のマシンを託す決断を下した形だ。『GP Blog』によれば、日本グランプリ終了直後の31日と4月1日の2日間にわたり、角田がフェルスタッペンのマシンをドライブすることが決定したという。今回の代役指名の背景には、現在の技術規則に不満を抱くフェ