今季限りでのアンフィールド退団を表明したモハメド・サラーに対し、パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンという欧州のメガクラブ2チームが獲得に動いていることが判明した。『SPORTbible』が報じた。エジプト代表のディレクターを務めるイブラヒム・ハッサン氏が、地元メディア『ON Sport』に対してリークしたという。サウジアラビアやMLSへの移籍が有力視されていたサラーの進路は、再び欧州最高峰の舞台へと引き戻され