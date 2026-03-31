中島愛が、ビルボードライブ横浜公演を6月6日に開催する。 （関連：鈴木みのり、中島愛に続く“歌姫”の座は誰の手に？これまでの軌跡、『新マクロス』オーディションの可能性） 昨年にはセルフプロデュースによる6年ぶりのミニアルバム『invitation』のリリースや、Negicco Nao☆への作詞提供と活動を展開してきた中島。本公演は、表現者として躍進する“まめぐ”がバンド編成で披露するプレミア