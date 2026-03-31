トッテナム・ホットスパーの次期監督にロベルト・デ・ゼルビ氏の就任が近づく中、クラブOBたちの間で激しい論争が巻き起こっている。『Daily Mail』が伝えている。暫定指揮官イゴール・トゥドール氏が去り、残り7試合で残留を争う絶体絶命の状況で、イタリア人指揮官に命運を託そうとするフロントの動きに賛否が分かれた。かつてチームを率いたティム・シャーウッド氏は、デ・ゼルビ氏の攻撃的なスタイルを評価しつつも、「今のス