韓国の新規航空会社、SUM Air（サム・エア）が、3月12日に運航を開始した。韓国初の地域航空会社として設立され、2025年2月に航空運送事業許可（AOC）を取得していた。機材は新造機のATR72-600型機を、リース会社のAvationから導入した。Avationにとって、初の韓国の顧客となる。リース期間は12年間。開設したのはソウル/金浦〜泗川線で、3月12日から不定期運航後、3月30日から定期便として運航を開始した。今後、ソウル/金浦〜蔚