2026W杯が近づいてきたが、準備を進めているのは選手たちだけではない。熱狂的な各国のサポーターたちも、北中米大会観戦へ準備を進めている。『ESPN』が注目したのは、2026年大会で人生10度目のW杯生観戦を果たそうとしているイングランドのアンディ・ミルンさんだ。長年教師を務めてきたミルンさんは、すでに退職して62歳を迎えている。これまで男子W杯を8回、女子W杯を1回の計9大会を生観戦してきたようで、今大会が記念すべき1