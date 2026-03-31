ピーチ・アビエーションは、ブランドリニューアルを実施すると発表した。ブランドロゴは、円と直線を用いた従来のデザインをベースに、角に丸みを加え、より親しみやすく優しい印象とした。文字間隔にゆとりをもたせることにより、落ち着きのある佇まいを実現した。優しく穏やかなカラートーンで安心感と信頼感、「葉っぱのアイコン」では、遊び心や挑戦を表現した。機体のデザインは、円を重ねたランダムなパターンを配置すること