北海道中央バスは、札幌・小樽と新千歳空港を結ぶ「新千歳空港連絡バス」を、4月1日から増便する。北都交通とともに1日約150便を札幌都心線を14便増便するほか、小樽線と麻生・北24条線、宮の沢線を各2便増便する。運賃も同日から、一部路線で引き上げられる。大人片道運賃は小樽から2,300円、札幌都心から1,400円もしくは1,500円など。クレジットカードのタッチ決済や交通系ICカードなどにも対応する。なお、北都交通は運行体制の