京都国立近代美術館にて、特別展示「加守田章二とIM MEN」が、3月28日から6月21日まで開催されています。本展は、IM MENの2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」の背景にある思考と、その起点となった陶芸家・加守田章二の創作を交差させる試みです。Courtesy of ISSEY MIYAKE2026年春夏コレクションの着想源となったのは、既存の陶芸の枠組みにとらわれず、独自の造形を追求した加守田章二（1933-1983）の作品です。IM MENの