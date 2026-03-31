4月23日にリニューアル開館予定広島県呉市にある大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）の公式Xは2026年3月30日、リニューアル後の館内の様子を30秒の動画にまとめた映像を公開したと発表しました。【動画】新たな展示物をチラ見せ！ これが、リニューアルされた大和ミュージアムです同ミュージアムは2025年2月17日からリニューアルのため休館していますが、2026年4月23日のリニューアルオープンに向け、新しくなった館内を30