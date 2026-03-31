『少し大人になったピーチ』LCC(格安航空会社)のピーチが2026年3月31日、新たなロゴマークと機体デザインを発表しました。ブランドリニューアルは、同社が創業15周年を迎えたことを機にしたもの。ブランドリニューアルは4月1日より順次開始となり、新デザイン機の就航は2027年2月から3月ごろを予定しているとのことです。どのように変わるのでしょうか。【画像】えっ…これが「新デザインのピーチ機」驚愕の全貌ですブランドリ