BBSSは31日、iPhone（iOS）向けのアプリストア「あっぷアリーナ！」の提供を開始した。ダウンロード数のランキングではなく、ユーザーが本当に面白いと感じるゲームに出会える「発見型プラットフォーム」と銘打つ。 ストア内では、専門編集チームによるゲームの深掘り解説記事が定期配信されるほか、課金決済額の5％をポイント還元する。また、ダウンロードなしで