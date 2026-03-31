31日あさ、長崎市西坂町の住宅街で崖崩れが発生し、1世帯3人が自主避難しています。 31日午前5時50分頃長崎市西坂町で、「崖が崩れた」と消防に通報がありました。 警察によりますと、住宅の敷地の一部やのり面が高さ約5m、幅約13mにわたって崩れました。 ケガ人や家屋への被害はありませんでした。 この影響で敷地の一部が崩れた住宅に住む1世帯3人が自主避難しています。 長崎市では30日昼頃から31日未