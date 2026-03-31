任期満了に伴う石川県津幡町の町長選挙が31日、告示され、これまでに新人2人が立候補の届け出を済ませ、5日間の選挙戦に入りました。津幡町長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属の新人で、前の津幡町教育長・吉田克也候補68歳と、元津幡町議会議員・倉知昭一候補90歳の2人です。吉田候補は、津幡町内の神社で出陣式に臨みました。◇吉田候補…「教育は人づくり。そして未来をつくる仕事です。ぜひ私に津幡町の未来