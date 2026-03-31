佐々木朗希は今季初登板で5回途中1失点の内容だった(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間3月30日、本拠地でのガーディアンズ戦に今季初登板。5回途中78球4安打1失点2四球4奪三振で降板した。【動画】冴えるカットボール！佐々木朗希の今季初登板をチェック初回に先頭のスティーブン・クワンをカットボールで見逃し三振、チェース・デローターを二ゴロに仕留めた。二死からホセ・ラミレスに中前へ運ばれると二盗を