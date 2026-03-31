労働組合の地域組織・連合石川が、賃上げをめぐる2026年の春闘の中間結果をまとめ、平均の妥結額は1万5,588円と過去最高を更新した一方、賃上げ率は縮小傾向です。連合石川が30日発表した春闘の中間結果では、要求を出した152の労働組合のうち51の組合が会社側と妥結しています。その結果、ベースアップと定期昇給を合わせた賃上げの平均の妥結額は、2025年の同じ時期を97円上回る月額1万5,588円となり、統計が残る2005年以降では