◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―立正大（３１日・ジャイアンツ球場）巨人は１８日、プロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。右座骨部の故障のため、リハビリに取り組んでいた巨人の高梨雄平投手がこの日、先発で実戦復帰する。巨人のスタメンは以下の通り【巨人】１（遊撃）中田２（三塁）北村３（捕手）亀田４（左）フェリス５（ＤＨ）郡６（右翼）笹原７（一塁）三塚８（中堅）相沢９（二塁）湯浅Ｐ高