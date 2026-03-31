ティーン向けエンタテインメント事業を展開する株式会社ｗｉｔｈｔ（本社・東京都渋谷区）が運営する、女子高生の「最旬トレンド」を発信・分析するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、現役女子高生１００人を対象に「母親へのプレゼントに関する実態調査」を実施し、３１日に結果を発表した。贈る目的は「誕生日（４６件）」と「母の日（４１件）」が突出。予算については、「１０００円〜３０００円未満」が５５％