俳優の沢村一樹（58）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。連続ドラマで初めて務めたチーフ監督を振り返った。【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら沢村は「ムダなカットは撮りたくない」という思いがあった一方「撮っとけばよかったと反省する部分は色々あった」と現場での指揮での難しさを語った。「画面の中で生きてい