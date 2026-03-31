◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、大阪桐蔭の先発・川本晴大投手（2年）が好発進した。初回、3者連続で空振り三振。力強い直球に加え、フォークも落差があり、智弁学園打線を牛耳った。すると2回、打線が智弁学園（奈良）のエース左腕・杉本真滉投手から先制点を挙げた。1死から7番・岡安が右翼への二塁打で出塁すると、