◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）史上２校目となる春夏通算１０度目の日本一を狙う大阪桐蔭は、先発を託された身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が、圧巻の３者連続三振で初回を終えた。初回先頭の１番・角谷哲人（３年）を１４４キロの外角直球で空振り三振。２番・志村叶大（３年）はスライダーを３つ続けて三球三振に斬ると、３番・太田蓮（２年）は真ん中高めの１４８キロでバットに