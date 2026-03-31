女優の井上和香（45）が30日、自身のインスタグラムを更新。京都への子連れ旅行を報告した「久しぶりの京都何年ぶり？4年ぶり！？月日が経つのが早過ぎて驚いてます。笑」と井上。「下の息子くんにとっては初京都やっとやっと息子くんを親戚のみんなに会わせることができました」と記した。「そして、いつも京都に来ると当然のように親戚の家に泊まらせてもらっていたんですが、今回は3月にオープンしたばかりの『琥珀