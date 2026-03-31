◇MLB ドジャース-ガーディアンズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)佐々木朗希投手が降板後、2番手でマウンドに上がったタナー・スコット投手がピンチを抑えました。ドジャースの先発は佐々木投手。初回から99.5マイル(約160キロ）のストレートを投じ、ヒットは打たれるも無失点で立ち上がります。3回に先頭打者にツーベースを浴び、1アウト3塁からスティーブン・クワン選手にライトへのタイムリーツーベースを打たれて1失点。