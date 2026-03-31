関東大学サッカー連盟は３０日、４月４日に開幕するリーグ戦へ向けた記者会見を都内で行った。会見には連盟の役員、１部に所属する各大学の主将が出席。記念すべき１００回目のリーグ戦へ、Ｊ１柏への入団が内定している中大のＤＦ常藤奏は「チームのために戦う（ユニホームの色の）金茶スピリットを胸に、チーム全員がアグレッシブに最後まで戦いきる。リーグ優勝目指してチーム全員で頑張りたい」と意気込んだ。会見後に常藤