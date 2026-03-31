◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、０―１で迎えた６回１死走者なしの３打席目は、カウント２―２から外角低めの８５・２マイル（約１３７・１キロ）のチェンジアップに泳がされて空振り三振に倒れた。ガーディアンズの先