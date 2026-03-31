開幕翌日に来場、マシンを視察し購入申し出大阪・関西万博で展示された全自動入浴マシン「ミライ人間洗濯機」が今春、初めて輸出される。輸入元の関係者が昨年４月の開幕直後に会場を訪れ、入浴する来場者の様子からリラックス効果も高いと評価したことがきっかけだ。開発した大阪市の水回りメーカー「サイエンス」は「海外への進出は考えてもいなかった。多くの人に楽しんでほしい」としている。ミライ人間洗濯機は、微細な泡