夫が退職金1000万円を使って住宅ローンを一括返済したいと考えているものの、「手元の貯金も1000万円しか残らないと老後は大丈夫なのか」と不安に感じるケースもあるかもしれません。 住宅ローンの完済には安心感がある一方で、老後資金は長期間にわたり必要となるため、「返済」と「手元資金」のバランスが重要な論点となります。 本記事では、老後の平均的な家計実態を踏まえたうえで、一括返済の考