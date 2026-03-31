「ジェフリー・エプスタイン事件」を題材とする初のドラマシリーズが企画されていることがわかった。主演・製作総指揮は『ジュラシック・パーク』シリーズのローラ・ダーンが務める。米などが報じた。 ジェフリー・エプスタイン事件とは、アメリカの大富豪ジェフリー・エプスタインが、未成年女性を含む多数の被害者に対し、金銭と引き換えに性行為を強要するなどの性的搾取を長