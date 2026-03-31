【モデルプレス＝2026/03/31】モデルの紗栄子が3月30日、自身のInstagramを更新。雑誌「otona SWEET」（宝島社）の撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「思わず二度見」ベッドで際どい姿に◆紗栄子、ベッドでの素肌見せショット公開紗栄子は「2週間前の ＠otonasweet の撮影」「小浜島が恋しい」と「otona SWEET」の撮影のオフショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアに顔を寄