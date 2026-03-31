韓国で活動中の日本人タレント、藤田小百合が、過去に韓国のコメディアンと交際していた事実を認めた。去る3月30日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」に出演した藤田は、コメディエンヌのペン・ヒョンスクとの縁に言及し、過去に受けた助言を公開した。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ彼女は、「ペン・ヒョンスクさんが10年前から私にコメディアンと結婚するように洗脳してきた」として、「コメディアンが最高だと言って