伊藤園は、無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」の社会貢献活動の一環として、神奈川県のみどりの保全活動に向けた寄附金贈呈式を3月30日、神奈川県庁で開催した。【画像】この記事の写真を全て見る今回の寄附は、「お〜いお茶」ブランド全製品（飲料・リーフ）の売上の一部を活用した『お茶で神奈川を美しく。』キャンペーンによるもの。寄附金額は100万円で、累計では1,320万円に達した。寄附金は「かながわトラストみどり基金」