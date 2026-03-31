中医学の考えをベースに、春に感じやすい不調を改善してくれる具をたっぷり入れたみそ汁と、さらに＋αのアレンジレシピを伝授！ 教えてくれたのは、料理研究家の石澤清美さんです。乾燥を防いで、免疫アップ！ “体を潤す”おかずみそ汁レシピ?｜ホタテ入り豚汁“滋陰作用”のある食材で、体内の潤いをサポート！滋陰作用とは、疲れた体に内側から潤いを生み出すこと。それをサポートしてくれるのが、エネルギーのもとである「気