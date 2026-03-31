【時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア】 受注期間：5月18日23時59分まで 12月 発売予定 価格：24,200円 フリューは、フィギュア「時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」を12月に発売する。価格は24,200円。 本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」より、「時崎狂三」が魅惑のウィッチ衣装を纏った