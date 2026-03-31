JR西日本 JR西日本によりますと、三石駅（岡山・備前市）構内に設置している落石検知装置が作動したとして、上郡駅（兵庫・上郡町）～吉永駅間（備前市）で運転を見合わせていましたが、列車の運転に支障がないことが確認されたため、31日午前11時40分に運転を再開しました。 この影響で、特急スーパーいなばと普通列車合わせて4本が部分運休（上郡駅～岡山駅間）、特急スーパー1本に