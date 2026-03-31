各地からサクラの便りが届く中、31日の長野県内は低気圧の影響で広い範囲で雨となっています。午前9時すぎの長野市内。早咲きのサクラは雨にぬれていました。31日の県内は、前線を伴った低気圧の影響で広い範囲で雨となっています。この雨は断続的に夜まで降り続く見込みです。一方、前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、日中の最高気温は長野で21度、松本19度、飯田18度など、平年よりも高くなると予想されてい