気象台は、午後0時48分に、波浪警報を田辺市田辺、新宮市、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、串本町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】和歌山県・田辺市田辺、新宮市、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町などに発表 31日12:48時点南部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■田辺市田辺□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高6m■新