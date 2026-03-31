歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。【写真を見る】【 氷川きよし 】飲泉でリラックス「心身ともにパワーチャージフルMAX」「大好きな場所」氷川きよしさんは「体をゆっくり休めえーやー！って彦にぃの労いでお友達の温泉宿に久しぶりに連れてってもらいました。」と綴ると、笑顔の彦摩呂さんや、温泉でリラックスする写真をアップ。 続けて「カレンダーも