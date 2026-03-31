歌手・タレントの中川翔子さんが3月31日、インスタグラムを更新。双子の赤ちゃんのハーフバースデーをお祝いしたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子のハーフバースデーを報告「2人に会える人生になって良かった」過去の苦労も「修行だったのかも」投稿では「双子ハーフバースデーおめでとう！」と喜びを伝え、「半年前までお腹にいたのにあっという間に大きくなりました」と成長の速さに驚く様