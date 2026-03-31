森永乳業「ピノ」シリーズから、ポケットモンスターのポケモンたちが登場する商品を4月より順次発売する。きょう31日に発表した。【画像】幻ポケモン柄！「ピノ」のオリジナルピックポケモンパッケージは、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品で展開する。「ピノ （ポケモンパッケージ）」を4月上旬より順次、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」を4月中旬より順次、「ピノ シ