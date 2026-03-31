31日（火）午後は東海で大雨。太平洋側では強風・高波に注意＜31日（火）の天気＞低気圧や湿った空気の影響で、西日本では朝にかけて雨が強まりました。1時間降水量は徳島・美波町日和佐で79.0ミリ、高知・室戸市佐喜浜と宮崎・日南市油津で59.0ミリと、非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲は東日本から東北へ移り、東海地方で雨が強まってきています。午後は西日本で天気が回復する一方で、東海や北陸、東北で雨脚が強まる