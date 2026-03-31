首脳会談を前に握手を交わす高市首相（右）とインドネシアのプラボウォ大統領＝31日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）高市早苗首相は31日、インドネシアのプラボウォ大統領と東京都内で会談し、経済・安全保障分野で具体的な協力を進める方針で一致した。米イスラエルとイランの交戦で緊迫化する中東情勢を巡り、エネルギー安全保障の観点から緊密な連携も確認した。首相が会談後の共同記者発表で明らかにした。首相就任